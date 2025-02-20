Увольнение главы Тукаевского района и центр реабилитации участников СВО под Казанью

Прокуратура Татарстана добилась увольнения бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. В результате проверки районной прокуратуры установлено, что Фаил Камаев нарушал обязанности, запреты и ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. На Совете Тукаевского района фигуранта уволили по собственному желанию.

Под Казанью предложили создать реабилитационный центр для участников спецоперации. С такой инициативой в ходе XXXVI сессии городской думы выступил председатель Координационного совета помощи СВО Казани Юрий Суворов.

В Казани могут разрешить бесплатно парковаться около соцобъектов на 30 минут. Обсуждаемое нововведение может коснуться 22 участков дорог у медицинских учреждений и других социальных объектов.

В 2024 году доходы санаториев Татарстана составили 5,8 млрд руб. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году КФУ выплатил 4,3 млрд рублей налогов. КФУ является одним из самых крупных налогоплательщиков Татарстана. По итогам года университет направил 4 млрд руб. на развитие инфраструктуры.

В 2025 году в Татарстане по нацпроекту обновят парки и скверы на 1,7 млрд руб. Почти 244 млн руб. из этой суммы выделят из республиканского бюджета.

В 2024 году в Татарстане средний размер взятки увеличился до 495 тыс. руб. Количество фактов взяточничества в крупном размере увеличилось почти на 60%.

В Татарстане предложили разрешить участникам СВО выдвигаться на выборы через третьих лиц. Сейчас военнослужащий должен лично предоставить документы, необходимые для выдвижения своей кандидатуры. Исключением является болезнь кандидата или содержание под стражей.

В Татарстане число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, выросло до 57%. По количеству таких преступлений республика занимает четвертое место в стране, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Казани услуги по захоронению подорожали до 9,1 тыс. руб. В 2024 году стоимость гарантированных услуг по погребению составляла 8,3 тыс. руб.

Дарья Сайфиева