В Казани услуги по захоронению подорожали до 9,1 тыс рублей

В Казани повысилась стоимость услуг по погребению — с 1 февраля она составляет 9,1 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

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Таким образом, стоимость услуг по погребению в гробу составляет:

оформление документов, необходимых для погребения — 0 руб.

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 2,9 тыс. руб.

перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 2 тыс. руб.

погребение (рытье могилы и захоронение) — 4,1 тыс. руб.

Цены на услуги по погребению с облачением выглядят следующим образом:

оформление документов, необходимых для погребения — 0 руб.

облачение тела — 1,7 тыс. руб.

предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения — 805 руб.

перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 2 тыс. руб.

погребение (рытье могилы и захоронение) — 4,5 тыс. руб.

В 2024 году стоимость гарантированных услуг по погребению составляла 8,3 тыс. руб.

Артём Дергунов