Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани услуги по захоронению подорожали до 9,1 тыс рублей

В Казани повысилась стоимость услуг по погребению — с 1 февраля она составляет 9,1 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Таким образом, стоимость услуг по погребению в гробу составляет:

  • оформление документов, необходимых для погребения — 0 руб.
  • предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 2,9 тыс. руб.
  • перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 2 тыс. руб.
  • погребение (рытье могилы и захоронение) — 4,1 тыс. руб.

Цены на услуги по погребению с облачением выглядят следующим образом:

  • оформление документов, необходимых для погребения — 0 руб.
  • облачение тела — 1,7 тыс. руб.
  • предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения — 805 руб.
  • перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 2 тыс. руб.
  • погребение (рытье могилы и захоронение) — 4,5 тыс. руб.

В 2024 году стоимость гарантированных услуг по погребению составляла 8,3 тыс. руб.

Артём Дергунов

Новости компаний Все