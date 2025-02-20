В Казани услуги по захоронению подорожали до 9,1 тыс рублей
В Казани повысилась стоимость услуг по погребению — с 1 февраля она составляет 9,1 тыс. руб. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Таким образом, стоимость услуг по погребению в гробу составляет:
- оформление документов, необходимых для погребения — 0 руб.
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 2,9 тыс. руб.
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 2 тыс. руб.
- погребение (рытье могилы и захоронение) — 4,1 тыс. руб.
Цены на услуги по погребению с облачением выглядят следующим образом:
- оформление документов, необходимых для погребения — 0 руб.
- облачение тела — 1,7 тыс. руб.
- предоставление и доставка предметов, необходимых для погребения — 805 руб.
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 2 тыс. руб.
- погребение (рытье могилы и захоронение) — 4,5 тыс. руб.
В 2024 году стоимость гарантированных услуг по погребению составляла 8,3 тыс. руб.