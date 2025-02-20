В Казани парковка возле соцобъектов может стать бесплатной на 30 минут

Власти Казани принимают решение о бесплатной стоянке в течение получаса на парковках у социальных объектов. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время XXXVI сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

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По словам господина Метшина, это может быть необходимо, когда человеку нужно, например, забрать ребенка из поликлиники.

Обсуждаемое нововведение может коснуться 22 участков дорог у медицинских учреждений и других социальных объектов.

Артём Дергунов