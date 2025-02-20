В Казани парковка возле соцобъектов может стать бесплатной на 30 минут
Власти Казани принимают решение о бесплатной стоянке в течение получаса на парковках у социальных объектов. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время XXXVI сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам господина Метшина, это может быть необходимо, когда человеку нужно, например, забрать ребенка из поликлиники.
Обсуждаемое нововведение может коснуться 22 участков дорог у медицинских учреждений и других социальных объектов.