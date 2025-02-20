В 2024 году КФУ выплатил 4,3 млрд рублей налогов
В 2024 году сумма налогов и платежей, перечисленных КФУ, составила 4,3 млрд руб. Об этом на заседании Госсовета Татарстана рассказал ректор вуза Ленар Сафин.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
КФУ является одним из самых крупных налогоплательщиков Татарстана. По итогам года университет направил 4 млрд руб. на развитие инфраструктуры.
Также за счет собственных средств КФУ дважды за год проиндексировал зарплаты работникам, в результате они увеличились на 10%.