В 2024 году КФУ выплатил 4,3 млрд рублей налогов

В 2024 году сумма налогов и платежей, перечисленных КФУ, составила 4,3 млрд руб. Об этом на заседании Госсовета Татарстана рассказал ректор вуза Ленар Сафин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

КФУ является одним из самых крупных налогоплательщиков Татарстана. По итогам года университет направил 4 млрд руб. на развитие инфраструктуры.

Также за счет собственных средств КФУ дважды за год проиндексировал зарплаты работникам, в результате они увеличились на 10%.

Диана Соловьёва