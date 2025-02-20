Под Казанью предложили создать реабилитационный центр для участников СВО

Под Казанью могут организовать реабилитационный центр для участников СВО. С таким предложением в ходе XXXVI сессии городской думы выступил председатель Координационного совета помощи СВО Казани Юрий Суворов. Предложение поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы обязательно внимательно рассмотрим эту тему. В целом по республике мы должны это сделать. Наши центры уже начали работать в этом направлении, но этого недостаточно. Объем работы будет большой, и мы должны быть готовы», — рассказал господин Минниханов.

Юрий Суворов предложил создать центр на базе одного из неработающих детских лагерей. После реконструкции центр можно было бы использовать как место для детского отдыха, а в другое время военнослужащие могли бы проходить курсы реабилитации и участвовать в групповых занятиях.

Ранее стало известно, что Госсовет Татарстана направит в Госдуму законодательную инициативу, позволяющую разрешить военнослужащим выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через иных лиц.

Диана Соловьёва