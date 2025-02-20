В Татарстане предложили разрешить участникам СВО выдвигаться на выборы через иных лиц

Госсовет Татарстана направит в Госдуму РФ законодательную инициативу, позволяющую разрешить военнослужащим выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через иных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

По существующему законодательству военнослужащий должен лично предоставить документы, необходимые для выдвижения своей кандидатуры. Исключением является болезнь кандидата или содержание под стражей.

Федеральный закон не предусматривает исключений для участников СВО, которые не могут оставить место службы, из-за чего лишаются возможности баллотироваться в депутаты.

«Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни», — рассказал депутат Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин.

Депутаты Госсовета республики предложили внести изменения в ст. 33 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме. Законодательная инициатива должна повысить включение участников СВО в органы государственного управления и представительные органы муниципальных образований.

Позицию Татарстана по инициативе будет представлять депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин призвал политические партии активно включать военнослужащих в число своих кандидатов на региональных и муниципальных выборах. Господин Путин считает, что те, кто достойно проявил себя в ходе СВО, смогут успешно работать в органах власти.

18 февраля 2025 года в Татарстане дали старт региональному аналогу федеральной программы «Время Героев» — программе «Батырлар. Герои Татарстана» для участников военнослужащих. Ее цель — подготовить руководителей для должностей в системе государственного и муниципального управления и других сферах.

Диана Соловьёва