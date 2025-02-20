В Татарстане число киберпреступлений выросло до 57%

В Татарстане число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, выросло до 57%. Об этом заявил министр МВД региона Дамир Сатретдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В основном это мошенничество, кражи с банковских карт, незаконное распространение информации и незаконный доступ к компьютерной информации.

Также министр подчеркнул, что жители экономически развитых регионов, включая Татарстан, чаще становятся объектами преступных посягательств. По количеству таких преступлений республика занимает четвертое место в стране, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В числе жертв как отдельные граждане, так и юридические лица. Люди разного возраста и социального статуса страдают от действий мошенников, включая банковских работников», — отметил господин Сатретдинов.

Министр также подчеркнул, что в рамках борьбы с данным видом преступлений ведется активная профилактическая работа среди населения разного возраста.

Анар Зейналов