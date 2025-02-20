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Коммерсантъ FM
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В 2024 году в Татарстане средний размер взятки увеличился до 495 тыс. рублей

По итогам 2024 года в Татарстане количество фактов взяточничества в крупном размере увеличилось почти на 60%, а средний размер взятки вырос до 495 тыс. По этому на заседании Госсовета республики сообщил глава МВД региона Дамир Сатретдинов.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего было выявлено более 2,3 тыс. преступлений экономической направленности. Из них около 1,2 тыс. относятся к тяжким и особо тяжким, более 500 — в крупном и особо крупном размере. В результате был возмещен ущерб почти на 2,1 млрд руб.

По 18 фактам легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, возбуждены уголовные дела. Также была пресечена деятельность 4 организованных групп, занимающихся незаконной банковской деятельностью и сбытом поддельных денежных купюр.

Диана Соловьёва

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