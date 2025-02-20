В Татарстане добились увольнения экс-главы Тукаевского района по утрате доверия

Прокуратура Татарстана добилась увольнения бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.

В результате проверки районной прокуратуры установлено, что Фаил Камаев нарушал обязанности, запреты и ограничения, установленные антикоррупционным законодательством. На Совете Тукаевского района фигуранта уволили по собственному желанию.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать решение районного совета незаконным и изменить основания и формулировку досрочного прекращения полномочий. Суд удовлетворил требования ведомства.

Ранее прокурор Татарстана Альберт Суяргулов осудил депутатов, которые уволили Фаила Камаева по собственному желанию. Господин Суяргулов также сообщил, что бывший глава Тукаевского района подписал досудебное соглашение со следствием и признал свою вину.

В апреле 2024 года Фаила Камаева арестовали по подозрению в получении взятки от представителя одной из коммерческих организаций на 1,3 млн руб.

Диана Соловьёва