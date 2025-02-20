В 2024 году доходы санаториев Татарстана составили 5,8 млрд рублей
За 2024 год доходы санаторно-курортных учреждений республики достигли 5,8 млрд руб., это на 20% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает «Татар-информ», ссылаясь на сведения Ассоциации санаторно-курортных учреждений Татарстана.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В ассоциации сообщают, что рост доходов позволит учреждениям провести реновацию номерного фонда, закупить медоборудование, заняться благоустройством территории, а также повысить зарплату сотрудникам.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на санаторно-курортное лечение детей с заболеваниями пищеварительной, дыхательной и нервной систем потратят 80,8 млн руб.