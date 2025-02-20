Главные новости за 20 февраля. Новороссийск

«Абрау-Дюрсо» подало заявку на новый товарный знак. Под новым брендом компания может выпускать одежду, посуду, заниматься организацией выставок, оказывать гостиничные услуги.

Вице-мэры Новороссийска перераспределили сферы курирования. Службы Александра Яменскова, за исключением сферы ЖКХ, перешли Александру Гаврикову.

Исполняющим обязанности главы Мысхако назначен Олег Квасов. До назначения он был заместителем прежнего главы округа Натальи Клименко.

В Новороссийске горбольнице №1 передали современную машину скорой помощи. Оснащенный оборудованием автомобиль пополнил автопарк станции скорой медицинской помощи.

Волонтеры Новороссийска спасли от мазута редкую птицу — левантского буревестника. Морская птица занесена в Красный список МСОП как уязвимый вид.

В Новороссийске осужден моряк из Китая за крупный разлив мазута. Ущерб окружающей среде и портовой инфраструктуре превысил 177 млн руб.

Движение от улицы Котанова к проспекту Дзержинского в Новороссийске будет перекрыто на три месяца с 24 февраля 2025 года.

Под Анапой неизвестные ранили осла стрелой из арбалета. Кадры с ослом, раненным стрелой в бок в селе Варваровка под Анапой, появились в социальных сетях. Полиция Анапы проводит проверку.

В Новороссийске инвестиции в сфере виноделия превысили 56 млрд рублей. Виноградарство в сельских округах города-героя развивают в рамках национального и федерального проектов.

Обледенение судов и сильный ветер прогнозируют в Новороссийске и Геленджике с 21 февраля. Жителей предупредили о непогоде и сильном ветрею