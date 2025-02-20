Волонтеры Новороссийска спасли от мазута редкую птицу — левантского буревестника

Редкую птицу отмыли от мазута новороссийские экологи. Левантский буревестник занесен в Красный список МСОП как уязвимый вид. Волонтеры прозвали его Бурей, сообщил в своем Telegram-канале эколог Жора Каваносян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По его словам, новый пациент штаба в Новороссийске относится к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Этот вид попал к волонтерам впервые.

«Специалисты привели в порядок пернатого, говорят, что он даже "ругался по-птичьи", и теперь готов к дальнейшей реабилитации»,— написал эколог.

Левантский буревестник гнездится на островах у западного побережья Греции и в Эгейском море. Там он встречается на Цикладских и Спорадских островах. Редкую птицу можно увидеть на Принцевых островах в Мраморном море и у берегов Египта. В Черном море левантский буревестник встречается редко – иногда во время кочевок доходит до Крыма и Азовского моря.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что полиция Анапы ищет хулиганов, которые ранили осла стрелой из арбалета. Кадры с ослом, раненным стрелой в бок в селе Варваровка под Анапой, появились в социальных сетях.

Алена Воробьева