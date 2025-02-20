Исполняющим обязанности главы Мысхако назначен Олег Квасов

Заместитель главы администрации Мысхакского сельского округа в Новороссийске Олег Квасов стал исполняющим обязанности главы. Информация об этом появилась на сайте администрации Мысхако.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ Фото: Алексей Сазантович, Коммерсантъ

Иван Квасов сменил ушедшую в отставку главу Мысхако Наталью Клименко. Экс-глава Мысхакского сельского округа покинула свой пост 12 февраля 2025 года.

На свою должность главы села Наталья Клименко заступила в сентябре 2023 года. До этого она занимала пост заместителя главы города-героя Новороссийска. До назначения вице-мэром исполняла обязанности руководителя управления внутренней политики.

В Telegram-канале администрации Мысхакского сельского округа публикация постов ведется от имени Олега Квасова. Однако на официальном сайте администрации Новороссийска в паспорте Мысхакского сельского округа Наталья Клименко до сих пор значится в должности главы Мысхако.

«Ъ-Новороссийск» направил запрос и.о. главы администрации Мысхакского сельского округа Олегу Квасову.

Алена Воробьева