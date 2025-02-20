Под Анапой неизвестные ранили осла стрелой из арбалета

Кадры с ослом, раненным стрелой в бок в селе Варваровка под Анапой, появились в социальных сетях. Полиция Анапы проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

Помощь животному, в боку которого торчала стрела, оказали ветеринары. Им удалось изъять стрелу и передать ее правоохранителям.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить очевидцев и выяснить обстоятельства произошедшего. Виновник пока не найден.

По итогам проверки будет принято решение об ответственности живодеров за жестокое обращение к животным. Согласно ст. 245 УК РФ, причинение животным боли или страданий из хулиганских побуждений или корыстных побуждений, а также повлекшее его гибель или увечье, грозит наказанием до двух лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Россельхознадзор Краснодарского края устанавливает причины массовой гибели рыбы в Витязевском лимане Анапы. Специалисты ведомства отобрали соответствующие пробы.

Алена Воробьева