В Новороссийске горбольнице №1 передали современную машину скорой помощи

Одна из машин скорой помощи класса А пополнила автопарк станции скорой медицинской помощи горбольницы №1 в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Передача 29 машин отечественного производства для оказания качественной медицинской помощи медучреждениям Краснодарского края состоялось накануне 19 февраля. Новый автомобиль передали новороссийской горбольнице № 1.

«Это современные комфортные машины, оснащенные самыми совершенными системами диагностики. Они помогают медикам определять состояние пациента и оказывать своевременную помощь. Ежегодно врачи «скорой» совершают около 1,7 млн выездов – почти 5 тыс. в день»,— отметила на вручении транспорта заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

По мнению вице-губернатора, эргономичный салон, достойное медицинское оборудование и мебель, которая устойчива к воздействию влаги и температуры, поможет врачам оперативно оказывать неотложную экстренную помощь даже в самых непростых ситуациях.

Алена Воробьева