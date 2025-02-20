Обледенение судов и сильный ветер прогнозируют в Новороссийске с 21 февраля

Непогода придет в Новороссийск и его окрестности с 21 февраля 2025 года. Предупреждение об этом появилось в Telegram-канале Краснодарского Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, вечером и до конца суток 21 февраля, в течение 22 февраля и утром 23 февраля на участке Новороссийск – Геленджик ожидается северо-восточный и северный ветер с порывами 30-34 м/с. Температура воздуха опустится до -5...-9 градусов по Цельсию. Ожидается слабое парение моря и медленное обледенение судов.

В связи с холодами жителей Новороссийска попросили снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать повышенной нагрузки на сети. Как уточнили в пресс-службе Управления ЖКХ, уже сейчас из-за понижения температуры жители города активно пользуются электроприборами. В результате наблюдается перегрузка автоматических выключателей на подстанциях, что может привести к перегоранию предохранителей и аварийным работам.

Алена Воробьева