В Новороссийске осужден моряк из Китая за крупный разлив мазута

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», моторист судна «Хай Джин Джанг» Цинь Кан допустил разлив 35,8 тонн мазута в акваторию Новороссийского порта, причинив ущерб окружающей среде и портовой инфраструктуре на сумму более 177 млн руб. Ленинский районный суд Новороссийска признал иностранного моряка виновным по ч. 2 ст. 252 УК РФ (загрязнении морской среды).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: morspas.ru Фото: morspas.ru

В суде установлено, что инцидент произошел в феврале 2024 года после бункеровки судна топочным мазутом. Из-за коррозии переборки между топливным танком и емкостью для сточных вод произошло просачивание топлива. Обнаружив нефтепродукты в танке для сточных вод, моторист попытался самостоятельно исправить ситуацию, нарушив должностные инструкции и международные правила. В результате неправильных действий Цинь Кана в акваторию Цемесской бухты Черного моря вылилось не менее 35,8 тонн мазута.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила экологический ущерб в 137,9 млн руб. На ликвидацию последствий разлива Новороссийский морской торговый порт потратил 27,4 млн руб., Морспасслужба — 11,8 млн руб.

В судебном заседании подсудимый Цинь Кан вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Наталья Решетняк