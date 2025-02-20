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В Новороссийске на три месяца перекроют движение от Котанова до Дзержинского

Движение от улицы Котанова к проспекту Дзержинского в Новороссийске будет перекрыто на три месяца с 24 февраля 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам мэра, закрытие проезда связано с реконструкцией важной транспортной развязки на проспекте Дзержинского от улицы Южной до улицы Мурата Ахеджака. В результате ремонта дороги для участников дорожного движения запланировано оборудовать пересечение кольцевого типа с выездом на улицу Котанова.

«Подрядчик приступит к разборке дорожного полотна уже в понедельник 24 февраля. Далее будет выполнено строительство систем ливнеотведения и обустройство выезда с кольцевого пересечения в сторону улицы Котанова»,— пояснил Андрей Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что с 1 марта для большегрузов в городе-герое запретят проезд по улице Магистральной. Ограничение движения будет действовать на участке от улицы Мира до улицы Тихоступа для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонны.

Алена Воробьева

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