В Новороссийске инвестиции в виноделие превысили 56 млрд рублей

Виноградарство в сельских округах Новороссийска развивают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального проекта «Повышение инвестиционной активности». Инвестиции в отрасли превысили 56 млрд руб., сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Как уточнили в мэрии, в сельских округах реализуется 12 проектов на сумму более 56 млрд руб. Среди них три крупных инвестиционных проекта, которые направлены на развитие виноградарства в регионе: агропромышленное предприятие ООО «Усадьба Белая Дача» в станице Раевская, проект «Винодельческий комплекс Семигорье» от ООО «Терруар-Инвест» в районе хутора Семигорский и винодельня «Мариваль» от ООО «Раевская Лоза».

Инвестиции в отрасль включают строительство предприятий по переработке винограда, предусматривают открытие ресторанов и отелей для развития винного туризма.

На винной карте Краснодарского края также выделяются проекты, запущенные с 2020 по 2023 год, отметили в управлении инвестиций и развития предпринимательства. Новороссийска. Среди них винодельня «Реликта» в хуторе Семигорский, «Сухая гора» (SORT) в станице Раевская и «Шато Пино» в селе Федотовка.

Подробнее о виноградарстве на Кубани в материале «Ъ-Новороссийск» «Нашего поля ягода».

Алена Воробьева