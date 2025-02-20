«Абрау-Дюрсо» подало заявку на новый товарный знак

ЗАО «Абрау-Дюрсо» подало заявку на регистрацию нового товарного знака. Сведения об этом содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Заявка на товарный знак была подана 7 февраля 2025 года и относится к интеллектуальной собственности. Зарегистрировать хотят товарный знак «КУРОРТ АБРАУ-ДЮРСО ЭКО ЭНО ЭТНО».

Новый бренд «Абрау-Дюрсо» регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг №21, 25,28, 30, 35,36, 41 43. Под этим брендом компания может выпускать одежду, посуду, заниматься организацией выставок в коммерческих или рекламных целях, оказывать гостиничные услуги и пр.

Вячеслав Рыжков