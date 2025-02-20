Make Europe Great Again

На днях страны-члены Евросоюза заявили о согласовании очередного, уже 16-го по счету пакета экономических санкций, направленных против России. И это на фоне прошедших в достаточно конструктивной атмосфере переговоров между делегациями РФ и США, где обсуждалось в том числе и восстановление экономических связей между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель МГИМО Илья Фабричников

Фото: из личного архива Член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель МГИМО Илья Фабричников

Фото: из личного архива

Казалось бы, чем не повод для Евросоюза снизить градус остервенелости? Ведь на протяжении многих лет считалось, что Брюссель — это филиал Вашингтона, послушно следующий в фарватере политики Белого дома. Он, полагали многие, может быть, и понимает, что его экономическое (да и политическое) благополучие во многом зависит от поставок углеводородов из России и в целом от сотрудничества с Москвой, с которой хотел бы крепко дружить. Но союзнические обязательства давят, натовская дисциплина не дает, заокеанские либерал-атлантисты мешают. А тут такой шанс: новая администрация США прямым текстом заявляет, что хочет прекращения конфликта с Россией, что ей теперь вообще не до Европы. Значит можно порвать с навязанной извне губительной политикой? Можно. Но что если эта политика не была навязана извне?

Что если Евросоюз вполне суверенен в своих действиях? И в рамках этой суверенности искренне рассматривал и продолжает рассматривать противостояние с Россией на Украине как свой исторический шанс?

Нет, не прибрать к рукам обильные украинские редкоземельные металлы (которых там, пригодных для доходного извлечения, скорее всего, нет), не получить доступ к плодородному чернозему, не подобрать под себя рынок в 45 млн душ. А именно, что придвинуть свои границы вместе со своей военно-политической и экономической инфраструктурой вплотную к российским, поставить под полный контроль стратегический черноморский торговый коридор — который легко протягивается дальше, на север, по маршруту Одесса—Гданьск — чтобы удобнее и быстрее осваивать экономические пространства Азии и Северной Африки, начать диктовать России свои условия поставки нефти, газа и других, потребных в еврохозяйстве ресурсов.

Словом, Make Europe Great Again. Как было в золотые времена конца 80-х, 90-х и начала нулевых, на которые пришелся расцвет европейской экономической мощи, подпертой с одной стороны дешевыми российскими энергоносителями, с другой — потоком ширпотреба китайского производства, с третьей — «зонтиком» 5-й статьи устава НАТО, подкрепленного военной мощью американского контингента.

Прекрасные исходные условия для того, чтобы утвердиться в роли крупнейшего континентального центра силы в эпоху трансформации системы международных отношений. Стать, так сказать, «смотрящим по Евразии».

От того, вероятно, и наблюдаем мы сейчас одновременно и растерянность Европы от неожиданного разворота ее заокеанского партнера, и европейское же остервенение: «Не время для мира! Больше санкций! Больше денег Киеву!» Совокупный европейский вклад в военно-политическую накачку Украины уже существенно превышает американский. И вряд ли это было бы так, если бы в ЕС не делали ставку на «стратегическое поражение России».

Потому, видимо, и растерян сейчас европейский коллектив единомышленников: одно дело решать свои экзистенциальные вопросы под прикрытием мощного военного союзника, у которого и штыки, и корабли, и разведывательные спутники. И совершенно другое — заниматься всем этим самим и за свой счет.

Илья Фабричников, член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель МГИМО