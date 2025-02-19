Атака БПЛА на Татарстан, авария на казанской ТЭЦ-1 и визит Дмитрия Медведева

Ночью 19 февраля над Татарстаном системами ПВО был уничтожен БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Казани частично без света осталось два района города. Также временно приостанавливалось движение трамваев.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел на казанском пороховом заводе совещание по реализации инвестпроектов для наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса. Политик посетил Казань с рабочим визитом.

«Казанские подарки» подали апелляцию после решения Арбитражного суда Татарстана о взыскании с компании 20 тыс. рублей и уничтожении фигурок «Шурале». Компания «Национальные игрушки» также подала иск к индивидуальному предпринимателю Сергею Вдовину, требуя взыскать с него 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав на фигурку с персонажем татарской сказки.

В Казани на реконструкцию тепловых сетей города потратят 117,8 млн руб. Согласно тендеру на сайте госзакупок, необходимо будет выполнить строительно-монтажные работы, сдать строительные отходы на утилизацию, а также провести пусконаладочные работы. Работы будут проводиться на двух объектах капитального строительства.

В 2025 году 34 авиарейса из Татарстана просубсидируют. Среди таких направлений 26 запланировано из Казани, 3 — из Нижнекамска и еще 5 — из Бугульмы.

Татарстан станет первым в России регионом для тестирования нового формата проведения судебных заседаний на участках мировых судей по веб-конференции с идентификацией по биометрическим данным через Госуслуги. Реализовать проект планируется уже в этом году. В нем будет задействован 51 судебный участок.

Первым заместителем министра финансов Республики Татарстан назначили Рустама Аюкасова. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Верховный суд Татарстана рассмотрит дело преступного авторитета Рашида Хачатряна. По версии следствия, Рашид Хачатрян занимает высшее положение в преступной иерархии с 1997 года. Он возглавлял организованную группу, которую обвиняли в вымогательствах, мошенничестве и незаконном обороте оружия.

На бульваре Серова в Казани обустроят общественный огород и игровую зону с водой. В прошлом году бульвар на улице Серова получил больше всего голосов от жителей в выборе пространств для благоустройства. Первую очередь открыли в октябре 2024 году. Вторую планируется закончить в 2025 году.

Дарья Сайфиева