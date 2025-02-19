В 2025 году 34 авиарейса из Татарстана просубсидируют

Авиаперевозчики Татарстана в 2025 году получат субсидии на осуществление 34 внутренних рейсов. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Среди таких направлений 26 запланировано из Казани, 3 — из Нижнекамска и еще 5 — из Бугульмы, отметила начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Мария Захватова.

Из Казани будут просубсидированы рейсы в Астрахань, Архангельск, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Калугу, Кемерово, Киров, Мурманск, Магнитогорск, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Самару, Салехард, Тобольск, Улан-Удэ, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль.

Ранее сообщалось, что список субсидируемых рейсов в Татарстане в 2024 году расширили до 36 направлений.

Дарья Сайфиева