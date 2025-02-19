Первым заместителем министра финансов Татарстана назначили Рустама Аюкасова

Первым заместителем министра финансов Республики Татарстан назначили Рустама Аюкасова. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Татарстана.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

«Назначить с 19 февраля 2025 года Аюкасова Рустама Анатольевича на должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан — директора Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, освободив от ранее замещаемой должности заместителя министра финансов Республики Татарстан», — говорится в распоряжении.

Рустам Аюкасов родился 21 декабря 1980 года. В 2003 году окончил Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева, получив специальность «Программное обеспечение автоматизированных систем и вычислительной техники». В 2010 году завершил обучение в том же университете по специальности «Экономика и управление на предприятии». Имеет степень кандидата физико-математических наук.

Ранее сообщалось, что министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин ушел в отставку. Его место занял Марат Файзрахманов.

Артём Дергунов