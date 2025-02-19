Продавец фигурок «Шурале» хочет оспорить их уничтожение по спору о товарном знаке

«Казанские подарки» подали апелляцию после решения Арбитражного суда Татарстана о взыскании с компании 20 тыс. руб. и уничтожении фигурок «Шурале». Об этом стало известно в ходе рассмотрения дела в Татарстанском УФАС.

Компания «Национальные игрушки» также подала иск к индивидуальному предпринимателю Сергею Вдовину, требуя взыскать с него 100 тыс. руб. за нарушение авторских прав на фигурку «Шурале». На заседании УФАС интересы обеих сторон — «Казанских игрушек» и Сергея Вдовина — представлял один и тот же юрист.

Арбитражный суд Татарстана решил взыскать с компании 20 тыс. руб. компенсации и расходов по оплате государственной пошлины, а также уничтожить фигурки по иску «Национальных игрушек» в январе 2025 года.

Влас Северин