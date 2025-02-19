Из-за аварии на ТЭЦ-1 Казани частично без света осталось два района города

В 11:59 произошло короткое замыкание кабельной линии потребителей, что привело к аварийному отключению секций 6 кВ на Казанской ТЭЦ-1, прекращению электроснабжения части потребителей Вахитовского и Приволжского районов города Казани, сообщает пресс-служба «Татэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В данный момент выполняются оперативные мероприятия по разделению поврежденной части кабельных линий и подаче напряжения потребителям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за аварии временно приостанавливалось движение трамваев. По данным АО «Сетевая компания», отключение света затронуло улицы Назарбаева, Шаляпина, Хади Такташа, Роторную, Бойничную, Павлюхина, Газовую, Спартаковскую, Качалова, Техническую и Вишневского.

Дарья Сайфиева