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В Казани на реконструкцию тепловых сетей потратят 117,8 млн рублей

В Казани на реконструкцию тепловых сетей города потратят 117,8 млн руб. Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Согласно договору, необходимо будет выполнить строительно-монтажные работы, сдать строительные отходы на утилизацию, а также провести пусконаладочные работы. Работы будут проводиться на двух объектах капитального строительства.

Первый этап касается реконструкции участка «Тепловод № 18 с павильонами 4, 5, 6, 9, 13, 14». Объект расположен между тепловой камерой ТК 18-35 и точками А и Б.

Второй этап включает реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей «Тепловод до стены дома 26М-2,3». Работы охватывают участки от точки А до жилых домов на улице Адоратского, 28, 30, 32, а также детского сада № 393 по адресу: ул. Адоратского, 28а. Кроме того, работы будут проведены на участке от тепловой камеры ТК3а до жилых домов по улице Адоратского, 34б, 34в, 36б, 36в.

По условиям договора у участника закупки должны отсутствовать признаки банкротства.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию тепловых сетей по улице Юлиуса Фучика потратят 104,8 млн руб.

Артём Дергунов

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