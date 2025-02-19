Над Татарстаном ночью был сбит БПЛА

Ночью 19 февраля на территории Республики Татарстан, силами ПВО был уничтожен БПЛА. Об этом сообщает телеграм-канал министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря. Также, один БпЛА подавлен над территорией Тульской области»,- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэрпортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Артём Дергунов