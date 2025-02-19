Верховный суд Татарстана рассмотрит дело преступного авторитета Рашида Хачатряна

Прокуратура Татарстана направила в Верховный суд республики дело в отношении 58-летнего жителя Оренбурга Рашида Хачатряна. Ведомство считает, что мужчина занимает высшее положение в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, Рашид Хачатрян занимает высшее положение в преступной иерархии с 1997 года. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что до августа 2019 года мужчина оказывал и распространял криминальное влияние на территории республики.

Он возглавлял организованную группу, которую обвиняли в вымогательствах, мошенничестве и незаконном обороте оружия. По этим уголовным делам в 2023 году Рашид Хачатрян был осужден к 16 годам лишения свободы.

Диана Соловьёва