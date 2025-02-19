В Татарстане протестируют суды в онлайн-формате с идентификацией по биометрии

Татарстан станет первым в России регионом для тестирования нового формата проведения судебных заседаний на участках мировых судей по веб-конференции с идентификацией по биометрическим данным через Госуслуги. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Минюста республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минюста Татарстана Фото: Пресс-служба Минюста Татарстана

«Это существенно упростит доступ граждан к правосудию. Министерство юстиции республики должно обеспечить реализацию этого проекта совместно с судейским сообществом», — сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании судей, где были подведены итоги работы за 2024 год.

Министр юстиции республики Рустем Загидуллин отметил, что на заседания в онлайн-формате можно будет подключаться с любого устройства, предварительно идентифицировав себя через Госуслуги при помощи единой биометрической системы.

«Эта система позволит сторонам использовать для подключения личные средства связи, такие как смартфоны или планшеты. Для участия им необходимо подать соответствующее ходатайство», — пояснил министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин.

Реализовать проект планируется уже в этом году. В нем будет задействован 51 судебный участок.

Дарья Сайфиева