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Медведев в Казани обсудил проекты по наращиванию мощностей ОПК

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел на казанском пороховом заводе совещание по реализации инвестпроектов для наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Политик посетил Казань с рабочим визитом 19 февраля. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента России в округе Игорь Комаров.

Дарья Сайфиева

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