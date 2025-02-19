Медведев в Казани обсудил проекты по наращиванию мощностей ОПК

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел на казанском пороховом заводе совещание по реализации инвестпроектов для наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Политик посетил Казань с рабочим визитом 19 февраля. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента России в округе Игорь Комаров.

Дарья Сайфиева