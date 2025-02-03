Пшенице пересчитали объемы

Сокращение экспорта российской пшеницы на 63% по итогам января и ожидание дальнейшего снижения объемов начали стимулировать рост ее стоимости. В конце января цены выросли в среднем на 3%, впервые с начала сезона сравнявшись с показателями за аналогичный период прошлого года. Рассчитывая на сохранение динамики, трейдеры уже начали формировать запасы продукции. Но сдерживающим фактором может стать рост поставок на мировые рынки пшеницы из Аргентины и Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Экспортная стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% за последние десять дней января составила $242 за тонну FOB с поставкой в марте, увеличившись почти на 3% к предыдущему аналогичному периоду, подсчитали в «Русагротрансе». Аналитики обращают внимание, что цены впервые с начала текущего сезона в июле 2024 года вышли на уровень, соответствующий аналогичному периоду прошлого года. Ранее фиксировалось отставание.

В «Совэконе» тоже зафиксировали рост. На 31 января стоимость российской пшеницы с поставкой в марте составила $237–239 за тонну FOB, прибавив $1,5 за неделю. Показатели на основных товарных биржах за рубежом за минувшую неделю тоже приросли. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) на последней неделе января экспортный индекс российской пшеницы составил $236 за тонну, прибавив 1,3% за месяц.

К росту экспортных цен, по мнению руководителя направления аграрных рынков «Русагротранса» Игоря Павенского, приводит падение темпов экспорта. В январе поставки за рубеж, по предварительной оценке, составили 2,5 млн тонн, сократившись на 63,2% год к году. Прогноз на февраль предполагает снижение в два раза год к году, до 2,2–2,3 млн тонн.

В Центре экономического прогнозирования Газмпромбанка ожидают, что по итогам всего сельскохозяйственного сезона объем экспорта составит 41 млн тонн, сократившись на 19,6% к прошлому. «Совэкон» на минувшей неделе снизил свой прогноз на текущий сельскохозяйственный год с 43,7 млн до 42,8 млн тонн. Это продиктовано не только низким объемом поставок в январе, но и действующей с 15 февраля до конца сезона экспортной квотой. В 2025 году для пшеницы и меслина она составила 10,6 млн тонн. В 2024 году квота составляла 29 млн тонн, не предусматривая разделения видов зерна.

Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко обращает внимание на то, что Россия остается ведущим мировым экспортером пшеницы. Сокращение предложения, по ее словам, будет оказывать повышающее значение на мировые цены с весны 2025 года. Но дефицита на рынке не ожидается, говорит она. Игорь Павенский также не исключает дальнейшего роста стоимости.

В числе других факторов увеличения экспортной стоимости продукции Игорь Павенский выделяет рост внутренних цен на пшеницу в южной части страны и снижение маржи экспортеров. Согласно «Совэкону», за последнюю неделю пшеница третьего класса в России подорожала на 2,3%, до 15,9 тыс. руб. за тонну, четвертого класса — на 3,3%, до 15,5 тыс. руб. за тонну, пятого — на 1,5%, до 13,9 тыс. руб. за тонну. В «Совэконе» поясняют, что динамика обеспечена растущим спросом со стороны экспортеров зерна и трейдеров. В условиях слабого экспорта это, по мнению аналитиков, может объясняться стремлением сформировать запасы в ожидании дальнейшего роста цен или сокращения поставок.

Господин Павенский предупреждает, что сдерживающим фактором остается конкуренция со стороны Австралии и Аргентины, где был зафиксировал рост урожая. Аналитики ЦЦИ обращают внимание на то, что Аргентина с 27 января приняла решение о снижении экспортной пошлины на пшеницу с 12% до 9,5% из-за падения рентабельности агробизнеса. По прогнозам Зерновой биржи Буэнос-Айреса, в этом сезоне в стране будет произведено 18,6 млн тонн пшеницы, на 23% больше, чем годом ранее. Экспорт из Австралии может составить 24 млн тонн, увеличившись на 21% год к году. Страны Восточной Европы и Украина продолжают котировать конкурентоспособные уровни, несмотря на исчерпание основной части экспортного потенциала, добавляет господин Павенский.

Александра Мерцалова