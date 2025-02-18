СКР возбудил дело о теракте после атаки на объект КТК в Краснодарском крае

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) после атаки беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае возбудило уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным консорциума, уголовное дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, совершили на гражданский объект атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. В результате действий беспилотников НПС «Кропоткинская» была выведена из строя.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что КТК продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск в обход поврежденной во время атаки беспилотников НПС «Кропоткинская». Сама нефтеперекачивающая станция из-за нанесенных повреждений выведена из эксплуатации на два месяца. В связи с этим транспортировка нефти может снизиться на 30%.

Алена Воробьева