Кремль рассказал о первом шаге к восстановлению отношений с США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя минувшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США, заявил, что в восстановлении отношений стран сделан первый шаг. Выводы делать рано, отметил предствитель Кремля, но «настрой деловой». Прошедшие переговоры, по его словам, также стали важным шагом на пути урегулирования российско-украинского конфликта.

«Импульс очень хороший, настрой деловой, настроены на продолжение работы, дождемся первых осязаемых результатов», — сказал Дмитрий Песков журналистам. «Сделан очень очень важный шаг в сторону создания таких условий для выгодного мирного договора. Проявлена должная политическая воля с обеих сторон — я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ».

При этом он подчеркнул, что российско-американские отношения нуждаются в «реанимации», а затем — в «реставрации». «Достаточно длинный путь, естественно, все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь. Вчера был сделан первый, но очень важный шаг».— сказал пресс-секретарь российского лидера.

Для встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина потребуется подготовка по линии МИДа, отметил Дмитрий Песков. На вопрос о том, состоится ли их встреча до конца февраля, он ответил: «Может быть, а может не быть».

Переговоры в Эр-Рияде состоялись 18 февраля. Российскую сторону представляли глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей» и выразил уверенность в достижении соглашения для урегулирования на Украине.

О переговорах России и США — в материале «Ъ».

Лусине Баласян, Андрей Винокуров