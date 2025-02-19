Турецкая Tupras подтвердила отказ от российской нефти из-за санкций

Крупный турецкий нефтяной холдинг Tupras перестал закупать российскую нефть из-за санкций США, подтвердила компания. Пока неясно, остановит ли Tupras полностью импорт нефтепродуктов из России.

«В связи с последними введенными санкциями мы прекратили закупку нефти марки Urals и получим последние партии в феврале»,— заявил Reuters исполнительный директор Tupras по связям с инвесторами Левент Баяр.

По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году Tupras импортировала 225 тыс. баррелей в сутки (б/с) российской нефти. Это на 26,4% больше год к году (по сравнению с 178 тыс. б/с в 2023-м) и стало для нее рекордом. О планах Tupras отказаться от закупок российского топлива, не соответствующего ценовому потолку, на прошлой неделе сообщал Bloomberg.

10 января Минфин США ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали десятки компаний, в том числе «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и их «дочки». До санкций российские нефтекомпании увеличивали морские отгрузки нефти в Турцию. В декабре прошлого года она установила рекорд по импорту российской нефти — 444 тыс. баррелей в сутки, выяснил «Ъ».

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть перезимует в Турции».