МИД России: Евросоюз выступает за эскалацию на Украине
Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что итоги Мюнхенской конференции демонстрируют планы ЕС по дальнейшей эскалации на Украине. По его словам, западные страны, говоря о дипломатии, пытаются избежать ответственности за разжигание конфликта.
Фото: Постпредство РФ при ЕС
«Именно европейцы стоят за вброшенным проектом резолюции ГА ООН в привязке к третьей годовщине СВО. Сделанные ими в Мюнхене заявления не мешают продолжать агитировать государства Мирового большинства в поддержку данного "продукта"»,— написал Кирилл Логвинов в Telegram-канале.
В феврале несколько десятков стран подготовили резолюцию с призывом прекратить огонь на Украине. Генассамблея ООН, как ожидается, примет документ 24 февраля, в третью годовщину с начала боевых действий. Кирилл Логвинов назвал резолюцию попыткой «реанимировать абсолютно тупиковый и доказавший свою полную бесперспективность Бюргенштокский процесс».
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на ней раскритиковал политику европейских властей. Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры России и США, темой которых стало в том числе урегулирование конфликта на Украине.
Об итогах переговоров читайте в публикации «Ъ».