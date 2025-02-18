Главные новости за 18 февраля. Белгород, Воронеж, Тамбов
Совладельцу воронежской «Галереи Чижова» изменили приговор за смертельную аварию с катером.
Проект воронежского метробуса может быть готов через девять месяцев.
Андрей Миськов возглавил Новооскольский округ Белгородской области.
Тамбовский «Хлеб-Здоровье» просит признать его банкротом.
Власти Воронежа хотят оштрафовать Антона Евсеева за нереставрацию дома Вагнера.
В Воронеже ищут подрядчика для капремонта 17 МКД за 220,4 млн рублей.
В Черноземье снова выявили свыше 400 случаев коронавируса за неделю.
Обманувший тамбовских дольщиков Хасан Джавадов получил 4,5 года колонии.
В Воронежской области возбудили дело о смертельном ранении человека на охоте.