Главные новости за 18 февраля. Белгород, Воронеж, Тамбов

Совладельцу воронежской «Галереи Чижова» изменили приговор за смертельную аварию с катером.

Проект воронежского метробуса может быть готов через девять месяцев.

Андрей Миськов возглавил Новооскольский округ Белгородской области.

Тамбовский «Хлеб-Здоровье» просит признать его банкротом.

Власти Воронежа хотят оштрафовать Антона Евсеева за нереставрацию дома Вагнера.

В Воронеже ищут подрядчика для капремонта 17 МКД за 220,4 млн рублей.

В Черноземье снова выявили свыше 400 случаев коронавируса за неделю.

Обманувший тамбовских дольщиков Хасан Джавадов получил 4,5 года колонии.

В Воронежской области возбудили дело о смертельном ранении человека на охоте.