Андрей Миськов возглавил Новооскольский округ Белгородской области

Депутаты совета Новооскольского округа Белгородской области избрали главой муниципалитета Андрея Миськова, который с декабря руководил им в качестве первого заместителя. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Миськов ранее возглавлял Краснояружский район Белгородской области

Фото: администрация Новооскольского округа Белгородской области Андрей Миськов ранее возглавлял Краснояружский район Белгородской области

Фото: администрация Новооскольского округа Белгородской области

На пост главы округа также претендовал Владимир Колтун, который с декабря 2024-го руководит Беломестенской территориальной администрацией в муниципалитете.

Андрей Миськов с 2020 года работал главой приграничного Краснояружского района Белгородской области. До этого был заместителем мэра Белгорода по внутренней и кадровой политике.

Краснояружским районом с конца января руководит Виталий Кутоманов. До этого он работал первым замглавы Ракитянского района.

Алина Морозова