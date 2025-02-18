В Черноземье снова выявили свыше 400 случаев коронавируса за неделю

За неделю в Черноземье установили 424 случая коронавируса, что на 3,4% больше, чем неделей ранее (410). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе обнаружили 1 409 826 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 437 пациентов, неделей ранее — 404, с начала пандемии — 1 385 814. Скончался один человек, неделей ранее — ни одного, с начала пандемии — 22 260.

В Белгородской области количество заболевших выросло на 66, неделей ранее — на 70 (всего — 191 311). Вылечились 82 пациента, неделей ранее — 63 (всего — 189 162). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 2 386).

В Воронежской области инфекцию выявили у 191 человека, неделей ранее — у 157 (всего — у 553 125). Выздоровели 184 пациента, неделей ранее — 155 (всего — 543 890). Летальных исходов не установлено (всего — 8 705).

В Курской области заразились еще 34 человека, неделей ранее — 30 (всего — 161 217). Вылечились 50 пациентов, неделей ранее — 13 (всего — 158 643). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области диагностировали 35 случаев коронавируса, неделей ранее — 38 (всего — 194 318). Выздоровели 37 пациентов, неделей ранее — 43 (всего — 189 298). Скончался один человек, неделей ранее — ни одного (всего — 4 094).

В Орловской области обнаружили еще 71 инфицированного, неделей ранее — 88 (всего — 156 714). Вылечились 77 пациентов, неделей ранее — 83 (всего — 154 246). Летальных исходов не было (всего — 1 986).

В Тамбовской области, как и неделей ранее, подтвердилось 27 случаев ковида (всего — 153 141). Выздоровели семь пациентов, неделей ранее — 47 (всего — 150 575). Летальных исходов не установлено (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 6 652 человека (всего — 25 204 631), вылечились 7 055 (24 351 450), умерли — 19 (404 437).

Алина Морозова