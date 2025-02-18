В Воронеже ищут подрядчика для капремонта 17 МКД за 220,4 млн рублей

Фонд капремонта Воронежской области объявил тендер по выбору подрядчика для обновления 17 многоквартирных домов (МКД) за 220,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

С даты заключения контракта до 30 октября 2025 года подрядчику предстоит отремонтировать системы холодного водоснабжения и водоотведения, подвал, фасад и фундамент в доме на площади Ленина, 9 в Воронеже, где находится музей-квартира М.Н. Мордасовой, а также — восстановить систему электроснабжения в гостинице «Воронеж» (площадь Ленина, 8). Кроме того, победителю торгов будет необходимо выполнить различные виды работ в 15 зданиях в областном центре, Острогожском, Новохоперском, Калачеевском, Нижнедевицком и Семилукском районах области.

Победителя выберут в ходе электронного аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 25 февраля. Итоги планируется подвести 28 февраля.

Сегодня стало известно, что в Воронеже определили подрядчика для капитального ремонта здания учебно-воспитательного комплекса имени А.П. Киселева.

Юрий Голубь