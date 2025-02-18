Обманувший тамбовских дольщиков Хасан Джавадов получил 4,5 года колонии

Октябрьский районный суд Тамбова признал фактического руководителя местной строительной компании ООО «Махаон» Хасана Джавадова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили в суде, с 2014-го по 2017 год Джавадов привлекал деньги для возведения многоквартирного дома на улице Советская, 192А в Тамбове по договорам беспроцентного займа и долевого участия. Однако взятые на себя обязательства не выполнил, строительство не завершил. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 30 млн руб.

С потерпевшими заключили договоры участия в долевом строительстве иных объектов недвижимости.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Махаон» было зарегистрировано в Тамбове в 2013 году с уставным капиталом 19,6 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственный владелец — Юрий Широков. Сейчас организация находится в процессе банкротства, до начала процедуры гендиректором фирмы был Александр Воеводкин, теперь руководителем обозначен конкурсный управляющий Василий Зоров. С 2018 года компания отчитывается о нулевых выручке и чистой прибыли.

В ноябре 2024 года тамбовские властизаявили о восстановлении прав всех обманутых дольщиков региона.

Юрий Голубь