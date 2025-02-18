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Совладельцу воронежской «Галереи Чижова» изменили приговор за смертельную аварию с катером

Андрею Климентову изменили приговор за смертельную аварию на реке Воронеж

Воронежский облсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело совладельца местного ТРЦ «Галерея Чижова», депутата облдумы Андрея Климентова о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Наказание в виде полутора лет исправительных работ было решено изменить в части размера удерживаемой в доход государства зарплаты — увеличить с 10% до 20%. Кроме того, депутату на два года запретили управлять водным транспортом. Информация об этом появилась в картотеке облсуда.

Защита Андрея Климентова и потерпевшие просили отменить приговор

Защита Андрея Климентова и потерпевшие просили отменить приговор

Фото: Воронежская областная дума

Защита Андрея Климентова и потерпевшие просили отменить приговор

Фото: Воронежская областная дума

Согласно постановлению суда, приговор Рамонского райсуда от сентября 2024 года обжаловали прокурор, осужденный и потерпевшие. Было решено частично удовлетворить представление гособвинителя, остальные жалобы — отклонить.

Представитель надзорного ведомства также требовал назначить бизнесмену три года колонии-поселения. Защита Андрея Климентова и двое потерпевших просили отменить приговор и прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

В основу уголовного дела легли события августа 2023 года, произошедшие на реке Воронеж в селе Пекшево Рамонского района. Согласно приговору, Климентов не имел права на управление маломерным судном. У последнего не было госрегистрации в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России». Фигурант двигался по акватории реки в районе массового отдыха граждан со скоростью около 20 км/ ч. «Проявив преступную неосторожность в форме легкомыслия, невнимательность к окружающей обстановке», осужденный наехал на 77-летнего мужчину, плававшего в водоеме. Последний скончался на месте происшествия «в результате травматического неполного разделения туловища на уровне поясничного отдела позвоночника».

Алина Морозова

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