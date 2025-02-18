Новый исполняющий обязанности ректора КНИТУ-КАИ и 2,1 млрд налогов от самозанятых Татарстана

Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ стал заместитель генерального директора АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» Кирилл Охоткин. Ранее пост ректора КНИТУ-КАИ занимал Тимур Алибаев.

За 2024 год самозанятые в Татарстане заплатили 2,1 млрд руб. налогов. Это на 0,7 млрд руб. больше по сравнению с 2023 годом.

В положение о Минобрнауки Татарстана добавят пункт об адаптации детей-мигрантов. Туда включат пункт о разработке мер для культурной адаптации несовершеннолетних мигрантов, а также иностранцев, обучающихся в республике. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В Чувашии за январь 2025 года получили 14,6 млрд налогов и сборов. Из этой суммы в консолидированный бюджет Чувашии поступило 3 млрд руб., что на 600 млн больше, чем за январь 2024 года.

В Казани и пяти районах Татарстана планируется строительство и реконструкция систем водоснабжения на сумму 97,4 млн руб. Деньги выделят из бюджета республики.

В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 руб. В ноябре 2024 года минимальный потребительский бюджет вырос почти на 1,5 тыс. — до 24 600 руб.

В 2025 году в Марий Эл в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на ремонт региональных дорог, мостов и улиц направят почти 2,17 млрд руб. В рамках прошлого нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике на строительство и ремонт мостовых сооружений было выделено почти 3 млрд руб.

В Татарстане перед судом предстанут организаторы мошенничества с маткапиталами. По версии следствия, житель Московской области вместе с сообщницей из Зеленодольска в сговоре с 13 женщинами из Татарстана подавали ложные сведения в разные отделы ЗАГСа о родах вне медучреждений. На основании записей о рождении несуществующих детей каждая из них получала маткапитал.

Компанию «Займилк» обязали выплатить ущерб на сумму более 1,6 млн руб. за вред, нанесенный почве. Летом 2023 года инспекторы Закамского управления обнаружили сброс сточных вод на площади 363 кв. м в Заинске на ул. Толстого. Экологи обратились с иском в Арбитражный суд Татарстана.

В казанском метро произошла задержка поездов из-за скопления воды. Вода из-за отказа оборудования скопилась на перегоне участка станции метро «Проспект Победы», по этой причине составы поездов начали ходить с ограниченной скоростью, что привело к увеличению интервала движения.

Дарья Сайфиева