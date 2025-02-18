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В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 рублей

В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета до 25 244 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 рублей

В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер минимального потребительского бюджета увеличился на 644 руб. В ноябре 2024 года минимальный потребительский бюджет вырос почти на 1,5 тыс. до 24 600 руб.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг, которые позволяют удовлетворить основные потребности человека.

Диана Соловьёва

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