В Татарстане увеличили размер минимального потребительского бюджета до 25 244 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане увеличили минимальный потребительский бюджет до 25 244 рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер минимального потребительского бюджета увеличился на 644 руб. В ноябре 2024 года минимальный потребительский бюджет вырос почти на 1,5 тыс. до 24 600 руб.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг, которые позволяют удовлетворить основные потребности человека.

Диана Соловьёва