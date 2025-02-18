«Займилк» выплатит более 1,6 млн рублей за сброс сточных вод

Компанию «Займилк» обязали выплатить ущерб на сумму более 1,6 млн руб. за вред, нанесенный почве. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Летом 2023 года инспекторы Закамского управления обнаружили сброс сточных вод на площади 363 кв. м в Заинске на ул. Толстого. Экологи отобрали пробы почв, исследования выявили превышения предельно допустимой концентрации по иону аммония, азоту и сульфат-иону.

Ущерб, причиненный почве, составил более 1,6 млн руб.

Экологи обратились с иском в Арбитражный суд Татарстана. Суд поддержал позицию Минэкологии республики и обязал компанию возместить ущерб.

По данным портала Rusprofile, «Займилк» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. занимается производством молока и молочной продукции.

Диана Соловьёва