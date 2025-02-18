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В Чувашии за январь 2025 года собрали 14,6 млрд налогов и сборов

За январь 2025 года в Чувашии было получено 14,6 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов на обязательное социальное страхование. Об этом сообщает управление ФНС по республике.

В Чувашии за январь 2025 года собрали 14,6 млрд налогов и сборов

В Чувашии за январь 2025 года собрали 14,6 млрд налогов и сборов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Чувашии за январь 2025 года собрали 14,6 млрд налогов и сборов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из этой суммы в консолидированный бюджет Чувашии поступило 3 млрд руб., что на 600 млн больше, чем за январь 2024 года. В местные бюджеты направили 500 млн руб.

Ранее сообщалось, что за 2024 год самозанятые в Татарстане заплатили 2,1 млрд руб. налогов.

Дарья Сайфиева

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