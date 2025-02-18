В казанском метро произошла задержка поездов из-за скопления воды

Сегодня утром, 18 февраля, в казанском метрополитене произошла задержка поездов по причине скопления воды из-за отказа насосного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Вода из-за отказа оборудования скопилась на перегоне участка станции метро «Проспект Победы», по этой причине составы поездов начали ходить с ограниченной скоростью, что привело к увеличению интервала движения.

«Специалисты работают на месте, в ближайшее время график движения будет восстановлен», — говорится в сообщении пресс-службы.

UPD: как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», по состоянию на 13:44 метрополитен работает в штатном режиме. Поезда движутся согласно графику.

Артём Дергунов