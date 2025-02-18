Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В казанском метро произошла задержка поездов из-за скопления воды

Сегодня утром, 18 февраля, в казанском метрополитене произошла задержка поездов по причине скопления воды из-за отказа насосного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Вода из-за отказа оборудования скопилась на перегоне участка станции метро «Проспект Победы», по этой причине составы поездов начали ходить с ограниченной скоростью, что привело к увеличению интервала движения.

«Специалисты работают на месте, в ближайшее время график движения будет восстановлен», — говорится в сообщении пресс-службы.

UPD: как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», по состоянию на 13:44 метрополитен работает в штатном режиме. Поезда движутся согласно графику.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...