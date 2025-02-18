В шести районах Татарстана построят системы водоснабжения на 97,4 млн рублей

В Казани и пяти районах Татарстана планируется строительство и реконструкция систем водоснабжения. На проект выделено 97,4 млн руб. из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В Казани 30 млн руб. потратят на развитие сетей в жилом массиве Борисоглебское. В Апастовском районе выделено 10 млн руб. на строительство сетей в селе Булым-Булыхчи. В Дрожжановском районе 21 млн руб. направят на строительство водопроводных сетей в селах Убей, Малый Убей, Новый Убей, Старый Убей и Татарский Убей.

В Камско-Устьинском районе на строительство сетей в селе Клянчеево выделено 13,5 млн руб. В Нижнекамском районе пройдет реконструкция сетей водоснабжения в селе Большое Афанасово на сумму 2,8 млн руб. В Тетюшском районе 5,1 млн руб. пойдут на строительство сетей в городе Тетюши для многодетных семей, а еще 15 млн руб. — на реконструкцию сетей в селе Малые Атряси.

Завершение всех работ планируется к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Анар Зейналов