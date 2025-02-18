Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл на ремонт дорог, мостов и улиц направят 2,17 млрд рублей

В 2025 году в Марий Эл в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на ремонт региональных дорог, мостов и улиц направят почти 2,17 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

В рамках прошлого нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Марий Эл на строительство и ремонт мостовых сооружений было выделено почти 3 млрд руб. В результате с 2022 года в республике обновили 45 объектов.

«Многие жители отмечают позитивные изменения, но и проблемные участки еще есть. Их без внимания оставлять нельзя», — рассказал Юрий Зайцев.

В 2024 году в Марий Эл отремонтировали более 307 км автодорог.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...