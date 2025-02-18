В Марий Эл на ремонт дорог, мостов и улиц направят 2,17 млрд рублей

В 2025 году в Марий Эл в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на ремонт региональных дорог, мостов и улиц направят почти 2,17 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

В рамках прошлого нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Марий Эл на строительство и ремонт мостовых сооружений было выделено почти 3 млрд руб. В результате с 2022 года в республике обновили 45 объектов.

«Многие жители отмечают позитивные изменения, но и проблемные участки еще есть. Их без внимания оставлять нельзя», — рассказал Юрий Зайцев.

В 2024 году в Марий Эл отремонтировали более 307 км автодорог.

Диана Соловьёва