За 2024 год самозанятые в Татарстане заплатили 2,1 млрд рублей налогов

В 2024 году поступления по налогу от татарстанских самозанятых составили 2,1 млрд руб., это на 0,7 млрд руб. больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

За январь 2025 года в бюджет республики по налогу на самозанятых поступило 0,2 млрд руб., рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38%.

«Поступления по налогу в бюджет Республики Татарстан имеют тенденцию ежегодного роста в связи с ростом количества самозанятых лиц», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным УФНС России по Татарстану, на начало 2025 года более 358,7 тыс. жителей республики используют новый режим налогообложения для самозанятых «Налог на профессиональный доход».

Ранее сообщалось, что в Татарстане доход 357 тыс. самозанятых достиг 200 млрд руб.

Артём Дергунов