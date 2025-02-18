Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За 2024 год самозанятые в Татарстане заплатили 2,1 млрд рублей налогов

В 2024 году поступления по налогу от татарстанских самозанятых составили 2,1 млрд руб., это на 0,7 млрд руб. больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

За январь 2025 года в бюджет республики по налогу на самозанятых поступило 0,2 млрд руб., рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38%.

«Поступления по налогу в бюджет Республики Татарстан имеют тенденцию ежегодного роста в связи с ростом количества самозанятых лиц», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным УФНС России по Татарстану, на начало 2025 года более 358,7 тыс. жителей республики используют новый режим налогообложения для самозанятых «Налог на профессиональный доход».

Ранее сообщалось, что в Татарстане доход 357 тыс. самозанятых достиг 200 млрд руб.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...